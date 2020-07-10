Тбилиси, , 09:53 — REGNUM Стрельбу из огнестрельного оружия из окна квартиры устроил в ночь на 10 июля молодой мужчина в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

Как рассказали журналистам очевидцы, стрельба длилась около 20 минут и была хаотичной, а стрелявший выкрикивал «жизнь ворам». Когда на место прибыли правоохранители, то мужчина отказался сдаваться, закрыл дверь на замок и грозил расправиться с сотрудниками полиции.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе МВД Грузии. Сообщается, что стрелявшего задержали, пострадавших нет. С места происшествия изъято оружие. Задержанному предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении оружия, неповиновении полиции и мелком хулиганстве.