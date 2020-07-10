Хабаровск, , 09:51 — REGNUM Центральный районный суд Хабаровска 10 июля вынес решение об аресте двоих депутатов (фракция ЛДПР) думы Хабаровского края.

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До 8 сентября Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов будут находиться в СИЗО. Их подозревают в хищениях и мошенничестве в крупных размерах, пишет Интерфакс.

Фигурантов уголовного дела задержали 9 июля следом за губернатором края Сергеем Фургалом.

Каки сообщало ИА REGNUM, Басманный районный суд Москвы 10 июля рассмотрит ходатайство следствия об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в причастности и организации убийств нескольких предпринимателей Дальнего Востока, связанных с металлом. ФСБ подняла уголовные дела и нераскрытые убийства 15-летней давности.

В Хабаровском крае силовики провели обыски у шести членов партии ЛДПР, включая губернатора Сергея Фургала.