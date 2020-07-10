Владивосток, , 09:48 — REGNUM Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) «Маршал Шапошников» 10 июля впервые вышел в Японское море для проведения заводских ходовых испытаний. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа Минобороны РФ.

Модернизация корабля проводится в центре судоремонта «Дальзавод» во Владивостоке. После ремонта и масштабной модернизации бывший большой противолодочный корабль станет ударным фрегатом, в арсенал которого включены не только гиперзвуковые ракеты «Циркон», но и крылатые ракеты «Калибр», сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Яхонт», а также новейшее артиллерийское вооружение.

После того, как в море на всех режимах будет опробована работа главной энергетической установки фрегата, корабль встанет к причалу «Дальзавода» для завершения комплекса пуско-наладочных работ.

В состав Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» должен вернуться до конца текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, фрегат «Маршал Шапошников», модернизация которого будет закончена в текущем году, станет первым на Тихоокеанском флоте носителем гиперзвуковых ракет «Циркон». А также головным в серии модернизированных больших противолодочных кораблей проекта 1155.

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