Джакарта, , 09:37 — REGNUM Гражданин Франции, подозреваемый в сексуальном насилии в отношении 300 несовершеннолетних, был арестован в столице Индонезии Джакарте, сообщает Le Figaro.

По данным полиции Индонезии, 65-летнему мужчине грозит тюремный срок или даже смертная казнь, если он будет осужден по ряду обвинений, попадающих под действие индонезийского закона о защите детей.

Полиция сообщила, что на компьютере подозреваемого они обнаружили видео и фотографии с более чем 300 несовершеннолетними в возрасте от 10 до 17 лет.

Известно также, что подозреваемый находился в Индонезии по туристической визе и несколько раз посещал эту страну в Юго-Восточной Азии за последние пять лет.

Напомним, по данным международной сети ECPAT, которая борется с сексуальной эксплуатацией детей, около 70 000 несовершеннолетних ежегодно становятся жертвами преступлений в Индонезии.