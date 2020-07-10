Чебоксары, , 09:35 — REGNUM В Алатырском районе Чувашии вынесен приговор 39-летнему водителю, который сел за руль пьяным сбил трёх пешеходов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Авария произошла утром 8 ноября в Алатыре по улице Московская. По данным правоохранителей, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулём иномарки Toyota Corolla, совершил наезд на троих пешеходов, переходивших дорогу по оборудованному переходу.

«В результате ДТП все пешеходы получили травмы, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении.

Обвинение было предъявлено по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в состоянии опьянения»). В ведомстве отмечают, что горожанина свою вину признал.

Суд признал водителя виновным, назначив 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении. Также с фигуранта уголовного дела взыскано в пользу потерпевших около 1 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии 7 июня, в которой погибла 15-летняя девочка. Следствие полагает, что подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

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