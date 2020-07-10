Томск, , 09:25 — REGNUM Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам вечером 9 июля нашли в реке Обь в Молчановском районе Томской области тело 15-летней девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 июля в областном ГУ МЧС.

Предположительно, девочка утонула. Несчастный случай произошёл вечером 7 июля во время отдыха на берегу реки.

В поисках ребёнка также принимали участие сотрудники полиции, ГИМС, работники сельского поселения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области идёт проверка по факту гибели 12-летнего мальчика. Ребёнок утонул в водохранилище.

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