Санкт-Петербург, , 09:28 — REGNUM Пожар в доходном доме Басевича в Петроградском районе Петербурга, начавшийся ранним утром 10 июля, локализован. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Напомним, около семи часов утра в пятницу на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в многоэтажном доме 7 по улице Большая Пушкарская. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили огонь на пятом-седьмом этажах. Была угроза распространения на кровлю и по этажам.

«В 08:46 локализация», — отметили в пресс-службе ведомства.

Добавим, доходный дом инженера Ивана Басевича был возведен в начале прошлого века. В настоящий момент здание находится в аварийном состоянии. В июне 2013 года она уже горело, тогда пламя также охватило три этажа.

В настоящий момент дом принадлежит Академии танца Бориса Эйфмана, и после сноса на его месте собирались разместить апартаменты для артистов. Однако против этого выступают градозащитники и горожане, которую требуют вернуть дом Басевича в программу капитального ремонта, откуда его исключили в 2016 году.

Градозащитники и местные жители 10 июля заявили ИА REGNUM, что подозревают умышленный поджог здания, чтобы «облегчить» заинтересованным сторонам его снос.

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