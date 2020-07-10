Ижевск, , 09:08 — REGNUM В Удмуртии пенсионер пострадал от действий мошенников и потерял 400 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По словам пострадавшего, ему позвонила на мобильный телефон женщина, которая представилась сотрудником одного из банков. Она убедила мужчина, что с его банковской карты могут быть похищены денежные средства. Для того, чтобы этого избежать, она рекомендовала пойти к банкомату и перевести деньги на указанные ею счета, якобы для сохранения средств. Следуя ее указаниям пострадавший совершил несколько переводов, только получив смс-сообщение о списании в целом 400 тыс. рублей, он понял, что стал жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии за сутки с 7 по 8 июля 21 человек обратился в правоохранительные органы с сообщением о краже денег с банковских карт. В числе обратившихся 17 человек — жители Ижевска. Средства были украдены разными способами: мошенники представлялись сотрудниками банков и предлагали защитить средства от несанкционированной транзакции. Также было предложено принять участие в розыгрыше, оформить документы на возврат НДС.