Уфа, , 09:09 — REGNUM Пешеход скончался после наезда на него самосвала на трассе в Башкирии. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба республиканской ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла ночью 10 июля в Иглинском районе. Самосвал «Volvo», под управлением жителя Уфы 52-х лет на 1493 км автотрассы Самара — Уфа — Челябинск сбил мужчину 35-лет.

Предполагается, что житель г. Дюртюли переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Сообщается, что пешеход получил не совместимые с жизнью травмы. В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

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