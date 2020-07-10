Москва, , 09:10 — REGNUM Басманный районный суд Москвы 10 июля рассмотрит ходатайство следствия об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Губернатор Фургал задержан за организацию убийств — все новости

Кроме того, в последний рабочий день недели Центральный районный суд Хабаровска назначит меру пресечения двум задержанным депутатам Думы Хабаровского края Сергею Кузнецову и Дмитрию Козлову, пишет «Ъ».

Как сообщало ИА REGNUM, при задержании силовиками в Хабаровске Сергей Фургал сказал, что не понимает причин и с чем это связано. Вину он не признал.

В СУ СК РФ пояснили, что возбуждение уголовного дела в отношении Фургала — результат длительной работы следователей над раскрытием особо тяжких преступлений прошлых лет, совершённых организованной преступной группой в 2004—2005 годах на Дальнем Востоке.