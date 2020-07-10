Гонконг, Китай, , 09:05 — REGNUM Семь человек было задержано полицией Гонконга по делу о ранении одного из сотрудников последней. Об этом 10 июля сообщается на официальной странице гонконгского правоохранительного ведомства в соцсети Facebook.

«Полиция задержала пятерых мужчин и двух женщин, которых подозревают в оказании содействия напавшему во время демонстраций 1 июля на полицейского преступнику в его побеге из Гонконга», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что задержанные подозреваются в том, что они помогли сбежавшему приобрести билет на самолет и прибыть в аэропорт.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 1 июля в ходе задержаний участников протестных акций один из сотрудников гонконгской полиции был ранен острым предметом в руку, после чего напавшим на него удалось скрыться.