Уфа, , 08:58 — REGNUM Мужчина погиб после опрокидывания грузового автомобиля на трассе в Башкирии. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба республиканской ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла ночью 10 июля в Караидельском районе. Грузовой автомобиль МАЗ, за рулем которого находился мужчина 24-х лет, на 106 км автотрассы Бирск-Тастуба-Сатка на повороте съехал в кювет и опрокинулся.

В аварии погиб пассажир этого автотранспортного средства 33-х лет. Мужчина скончался в больнице от полученных во время ДТП травм.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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