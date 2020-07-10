Хабаровск, , 08:52 — REGNUM В Хабаровском крае у шести членов партии ЛДПР, включая губернатора Сергея Фургала, 9 июля прошли обыски.

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Об обысках в квартирах, в личных автомобилях и гаражах двух депутатов и трёх членов ЛДПР рассказал первый заместитель председателя думы Хабаровского края Сергей Зюбр.

«Помимо Сергея Ивановича Фургала, уже у шести получается, были обыски», — сказал представителям СМИ Зюбр.

Подробностей депутат не раскрыл, добавил, что обыски прошли уже после задержания губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля силовики задержали кроме губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, двоих однопартийцев Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова. При этом отмечается, что их задержание пока с делом Фургала не связано.

Дума и правительство Хабаровского края работает в штатном режиме.

Задержанный Сергей Фургал не признаёт вину в создании ОПГ и убийствах.