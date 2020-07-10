Красноярск, , 08:34 — REGNUM По состоянию на утро 10 июля в Красноярском крае действуют 89 лесных пожаров на общей площади 162 тыс. га. Возгорания зарегистрированы в Богучанском, Мотыгинском, Кежемском, Северо-Енисейском, Эвенкийском и Туруханском районах. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, основная часть пожаров зафиксирована в отдаленных труднодоступных территориях.

Населённым пунктам ничего не угрожает, локализовано девять возгораний на площади более 2,4 тыс. га.

За минувшие сутки в крае потушено 28 лесных пожаров на площади 14,5 тыс. га. По предварительным данным, большая часть возгораний возникла из-за сухих гроз.

Как сообщало ИА REGNUM, для работы на севере Красноярского края был привлечён самолёт-зондировщик для искусственного вызывания осадков. В лесах региона действует режим ЧС.

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