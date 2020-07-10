Чебоксары, , 08:20 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор в отношении двух студенток Чувашского государственного университета, которых обвинили в даче взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

По данным правоохранителей, студентки с июня 2018 года по май 2019 года, действуя через посредника, передали доценту вуза 40 тыс. и 30 тыс. рублей за сдачу экзаменов и зачета по фармакологии. Им было предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в значительном размере»).

«Так девушки ранее не судимы, свою вину признали, им инкриминировалось преступление средней тяжести, уголовные дела постановлением суда прекращены с назначением им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размерах 20 тыс. и 15 тыс. рублей соответственно», — говорится в сообщении.

Также судом рассмотрено уголовное дело в отношении посредника. Постановлением суда дело прекращено с назначением ей 20 тыс. рублей судебного штрафа.

В вуз внесено представление.

Как сообщало ИА REGNUM, преподавателя вуза признали виновным в получении взяток, ему назначено 250 тыс. рублей штрафа с лишением права два года заниматься преподавательской деятельностью в высших и средних специальных учебных заведениях.

Напомним, в июне 2020 года стало известно о том, что в Чебоксарах возбуждено дело в отношении доцента кафедры одного из вузов. Его подозревают в получении 26 тыс. рублей взятки.

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