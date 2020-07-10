Хабаровск, , 08:20 — REGNUM Отправившись, пусть и не до конца, от шока с задержание губернатора Сергея Фургала, чиновники и депутаты Хабаровского края продолжают работать, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Зампредседателя краевого правительства по социальным вопросам Юрий Минаев на заседании оперативного штаба по коронавирусу сказал, что все задачи и рабочие планы выполняются.

«Правительство Хабаровского края работает в штатном режиме. Все на своих местах, задача перед каждым поставлена уже давно, и каждый руководитель за выполнение этой задачи будет отвечать по полной схеме», — сказал Минаев.

Не остановила работу и дума — очередное заседание запланировано на 29 июля. Комитеты работают по утверждённому графику.

Как сообщало ИА REGNUM, депутатов Думы Хабаровского края от партии ЛДПР Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова 9 июля задержали не в связи с уголовным делом Сергея Фургала. По неофициальной версии их подозревают в хищениях и мошенничестве в особо крупном размере.

Самого Сергея Фургала задержали 9 июля по дороге на работу. В этот же день губернатора Хабаровского края этапировали в Москву, где ему предъявили обвинение в совершении убийств и покушении на убийства. Фургал свою вину не признал.