Уфа, , 08:11 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны возбуждено в Башкирии. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, тело фронтовика с признаками насильственной смерти было обнаружено 9 июля текущего года в селе Леуза в частном доме.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам разбоя и убийства, сопряженное с разбоем.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению данного преступления.

Расследование дела взяли по личный контроль руководство МВД РФ по республике и республиканского следственного управления.

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