Хабаровск, , 07:55 — REGNUM В Нанайском районе Хабаровского края ввели муниципальный режим ЧС из-за подтоплений. Под водой оказались 16 домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Сильные дожди привели к подъёму уровня воды в река Манома в Нанайском районе. В селе Верхняя Манома подтопило 16 домов, в 11 из них живут люди, пять — брошенные. Местные власти частично эвакуировали население.

В подтопленных домах проживает 21 человек. Некоторые временно ушли к родственникам, один мужчина поселился в местном клубе.

«На место ЧС прибыла группировка 15 краевых спасателей и специалистов МЧС», — добавили в правительстве.

Под водой оказались и три местные автодороги. Специалисты отмечают, что уровень воды в реке снижается.

Остаётся риск подтоплений на реках Урми, Кур и Тунгуска у сёл Кукан, Новокуровка и Архангеловка.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля в связи с выпадением обильных дождевых осадков произошёл подъём уровня воды в реке Урми до уровня 824 см (+40 за сутки), отметка опасного явления — 950 см. В результате произошло подтопление 10 придомовых участков в поселке Кукан Хабаровского района.