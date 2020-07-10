Киров, , 07:53 — REGNUM При взрыве газа в многоквартирном жилом доме в посёлке Кикнур Кировской области погиб человек, 16 жильцов эвакуировано. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кировской области.

По информации ведомства, в посёлке Кикнур на ул. Сергея Шарыгина, 1а в 06:30 утра 10 июля произошёл хлопок газовоздушной смеси, в результате которого «произошло обрушения перекрытия первого этажа» без последующего горения.

Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения эвакуировали из здания 16 жильцов. Один человек погиб на месте.

В настоящее время спасатели проводят разбор завала. Причины произошедшего устанавливаются.