Нижневартовск, Югра, , 07:47 — REGNUM В Югре поисковик из Нижневартовска собрал у себя в гараже коллекцию патронов и гранат времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО,

Часть найденных в гараже вартовчанина боеприпасов Пресс-служба УМВД России по ХМАО

Росгвардейцы совместно с коллегами из РУФСБ России по Тюменской области установили гараж, в котором вартовчанин 1974 года рождения хранил боеприпасы.

Как пояснил подозреваемый, он с 2015 года неоднократно принимал участие в походах по местам боёв Великой Отечественной войны. В июне 2016 года съездил на вахту памяти в Волгоградскую область. Там раскопал патроны, которые привёз в Нижневартовск и хранил в своём гараже. Ещё часть патронов нашёл летом 2017 года, когда рыбачил в карьере вблизи Нижневартовска.

«Улов» же силовиков в гараже подозреваемого гораздо больше — это не только патроны разных калибров, но и две свето-шумовые гранаты, сигнальная мина, обычные гранаты и порох.

В отношении поисковика возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов») и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.