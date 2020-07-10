Кемерово, , 07:41 — REGNUM В Кемеровской области зарегистрирован 13-й по счёту летальный исход среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончался пациент 1964 года, у которого на фоне COVID-19 развилась тяжёлая форма пневмонии.

Тем временем, за сутки выявлено 74 новых случаев заражения в Кемерово, Новокузнецке, Белово и других городах. Таким образом, за всё время эпидемии получено 2354 положительных результатов тестов на коронавирус.

Выписаны из больниц с выздоровлением к настоящему моменту 1042 человека, в том числе 36 — за последние сутки.

«Всего в регионе медицинскую помощь получают 1299 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8124 человека», — отметили в штабе.

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