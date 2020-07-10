Хабаровск, , 07:31 — REGNUM Госсистема должна сделать выводы после обнародования громкого уголовного дела с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов.

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«Надо выработать механизмы отзыва с выборных должностей за утрату доверия. Это касается не только депутатов, но и губернаторов. В других странах из-за публикаций в СМИ уходят в отставку главы правительств и проходят служебные и прочие проверки фактов нарушения закона. Государственная система должна сделать выводы, как и партии, кого принимать и выдвигать, но это не должно мешать осуществлять право избирать и быть избранным», — считает Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признаёт своей вины в организации убийств и покушениях на убийства.

Отозвать губернатора с должности может президент РФ Владимир Путин. Пока такое решение не принято.