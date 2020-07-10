Нью-Дели, , 07:16 — REGNUM В Индии подозреваемого в убийстве восьмерых полицейских ликвидировали при попытке побега, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что Викас Дубей был арестован в штате Мадхья-Прадеш по подозрениям в убийстве восьмерых полицейских 3 июля. 9 июля его привезли на место преступления в рамках расследования. Однако, по данным источников, автомобиль, в котором перевозили подозреваемого, перевернулся на дороге.

«Воспользовавшись дорожной аварией, Дубей попытался сбежать от полицейских», — отметил источник.

Сотрудники открыли огонь по подозреваемому, в результате чего он погиб.