Якутск, , 07:21 — REGNUM Депутат Госсобрания Якутии, лидер якутского отделения ЛДПР Гаврил Парахин высказал мнение по громкому делу коллеги по партии, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

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«Победа Фургала на губернаторских выборах в 2018 году многим не понравилась, и это было очевидно. Мы с ним ровесники. Многие из нашего поколения занимают высокие должности, и это особо не нравится старшему поколению. Объясню почему. Мы пережили 90-е и на себе с юных лет испытали, что это такое, когда нет нормального образования, непонятно, что творится с армией, а родители в одночасье потеряли работу и накопленные сбережения. Естественно, это всё повлияло на мировоззрение тех, кто оттуда родом, да и на всё, что происходит на Дальнем Востоке», — цитирует «Сахапарламент.ру» Гаврила Парахина.

По мнению депутата, арестовали не Фургала, это наезд на весь макрорегион, на всю фракцию Законодательной думы Хабаровского края.

«На примере этого региона партия власти почувствовала, что бывает, когда правит не «Единая Россия», а другая партия. Это многим не нравится.

В 2004 году Сергею Фургалу было 34 года. Человек имеет медицинское образование, работал врачом, а потом занимался предпринимательством. С чего они взяли, что он чуть ли не каждый день обдумывал заказные убийства?

На самом деле, я уверен, это показатель того, насколько власть опасается руководства другой политической силой, идёт этот страх от отношения ко всему Дальнему Востоку, в частности, к нашей родной Якутии. Ситуация на местах не столь хороша, как стараются нам всем преподнести.

Посчитаем нужным, фракции в Госдуме и в Заксобраниях по всей стране могут пойти на решительные действия и снять свои полномочия в знак протеста», — добавил депутат Госсобрания республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в задержании хабаровского губернатора Сергея Фургала очевидны две причины: им недовольны наверху, что косвенно подтверждается тем, что дело ведёт ФСБ, а также на лицо конфликт местных элит, считает политолог Андрей Данилов.

Фургала задержали утром 9 июля по пути на работу. В этот же день его этапировали в Москву, где предъявили обвинения в совершении убийств и посягательств на убийства. Фургал своей вины не признал.