Южно-Сахалинск, , 06:56 — REGNUM На Сахалине жителям первого подъезда дома, в подвале которого прогремел взрыв кислородного баллона, разрешили вернуться в свои квартиры. Специалисты дали заключение о том, что несущие конструкции не представляют опасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Южно-Сахалинска.

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Глава города Сергей Надсадин распорядился провести все восстановительные работы в течение 15 дней. Те жильцы, которые опасаются возвращаться в свои квартиры, могут на время ремонта оставаться в гостинице «Спортивная».

Электроснабжение дома возобновлено.

Жильцам наиболее пострадавших от взрыва квартир будет оказана помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Сахалинске при взрыве баллона с кислородом в подвале пятиэтажки пострадал один человек, который был оперативно госпитализирован. Как выяснилось, по его вине и произошел взрыв.