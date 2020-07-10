Ханты-Мансийск, , 06:30 — REGNUM В Югре бывшего начальника центра трудовой адаптации осужденных исправительной колонии № 15 подозревают в служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Следствие полагает, что в 2018 — 2019 годах, занимая должность начальника центра трудовой адаптации осужденных ИК-15, где оказывались авторемонтные услуги на платной основе, занижал в отчётных документах объём и стоимость выполненных работ. Этот сотрудник УФСИН, по версии следствия, вносил в кассу суммы, которые были меньше от уплаченного клиентами на 10−20 тысяч рублей. Разницу он присваивал себе.

Преступления выявлены сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области и службой собственной безопасности УФСИН России по ХМАО.

Начальнику центра выдвинуто обвинение по ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»).