Улан-Батор, , 06:27 — REGNUM Микроавтобус перевернулся на дороге в провинции Завхан на западе Монголии, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что авария произошла на сельской дороге. По предварительной версии, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП погибли семь человек. В настоящее время сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля маршрутный автобус врезался в столб в Заводском районе Саратова. В результате ДТП пострадали трое пассажиров и водитель автобуса.

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