Иркутск, , 06:14 — REGNUM В лесах Иркутской области к утру 10 июля бушует 41 пожар на общей площади 51,4 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, возгорание зафиксировано в том числе на территории «Заповедного Прибайкалья» в Качугском районе.

В тушении пожаров задействовано более шестисот пожарных-десантников, сотрудников лесной охраны и местных жителей, а также около сотни единиц наземной техники. Кроме того, семь самолётов ведут авиамониторинг ситуации, а четыре вертолета Ми-8 задействованы в переброске пожарных.

За сутки им удалось ликвидировать 15 возгораний в семи районах области. Пройденная огнём площадь составила 1,2 тыс. га. Локализованы ещё 11 пожаров на общей площади почти 2,7 тыс. га.

«По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, 10 пожаров зарегистрировано на арендованных участках, 57 — на незакрепленных территориях. По вине местного населения возгорания произошли в двух случаях. Причиной 65 пожаров считаются грозы», — отметили в правительстве.

Добавим, что сутками ранее общая площадь лесных пожаров в Приангарье составляло 45 тыс. га. Как сообщало ИА REGNUM, большинство возгораний действуют в так называемой зоне контроля.

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