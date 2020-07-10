Нижневартовск, Югра, , 06:14 — REGNUM В Югре гендиректор нижневартовской компании, обслуживающей буровые установки, подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 590 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия в период с января 2015 по декабрь 2017 года 52-летняя генеральный директор и единственный учредитель ООО умышленно вносила в налоговые декларации заведомо ложные сведения, тем самым уменьшив базу по налогу на добавленную стоимость. Уклонение, то есть заведомое уменьшение суммы уплаты налога, составило более 590 миллионов рублей.

В отношении гендиректор возбуждено уголовное дело по п."б» ч.2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»).

Отмечается, что проведены обыски не только в офисе и по месту жительства обвиняемой, но и в квартирах её родственников. Обнаружена и изъята бухгалтерская документация.