Анадырь, , 05:00 — REGNUM На Чукотке завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего первого замглавы городского округа Анадырь, начальника управления промышленности и сельскохозяйственной политики администрации Анадыря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ округа.

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Чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

В июле 2017 года мэрия заключила муниципальный контракт с одним из ООО о выполнении работ по благоустройству квартала № 3 в Анадыре, на набережной. Стоимость контракта — более 116 млн рублей.

В установленный срок работы не были выполнены в полном объёме. Но обвиняемый подписал акты приёмки выполненных работ.

«В результате незаконных действий должностного лица за счёт средств администрации подрядчику необоснованно было выплачено более 85 млн рублей. Обвиняемый свою вину не признал, но была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру Чукотки для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — добавили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы Кустанайской области Казахстана подозревается в превышении должностных полномочий.