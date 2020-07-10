Благовещенск, , 04:47 — REGNUM В Амурской области возбудили уголовное дело после травмирования ребёнка на детской площадке, расположенной во дворе одного из многоквартирных домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как выяснилось, по своим характеристикам тренажёр на детской площадке предназначен для детей старше 8 лет. Однако информации о возрастном ограничении не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске Амурской области, на одной из детских площадок, тренажёр упал на семилетнюю девочку. Ребёнку потребовалась экстренная медицинская помощь. Серьёзно поврежден палец на руке.

Ранее в городском парке Благовещенска экстремальный аттракцион «Джин» дал сбой в то время, когда на нём катался ребёнок.