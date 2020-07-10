Красноярск, , 05:26 — REGNUM Разлив топлива на ТЭЦ-3 под Норильском будет расследовать депутатская комиссия, 9 июля созданная Законодательным Собранием (ЗС) Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого законодательного органа.

Возглавлять комиссию, в состав которой вошли 24 депутата, будет Виталий Дроздов. Заместителем главы избран заместитель председателя комитета ЗС по делам Севера и коренных малочисленных народов Валерий Вэнго.

«В рамках контрольных полномочий Законодательного Собрания комиссия во взаимодействии с комитетом по природным ресурсам и экологии, правительством края, надзорными органами государственной власти рассмотрит причины и последствия разлива нефтепродуктов и загрязнения водных объектов на территории г. Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района», — говорится в сообщении пресс-службы ЗС.

Отмечается, что за три месяца — до 9 октября 2020 года — комиссия должна подготовить и предоставить краевому парламенту доклад, включающий также «предложения о мерах предупреждения техногенных аварий, приводящих к загрязнению окружающей среды, при осуществлении экономической и иной деятельности в Арктической зоне».

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина считает, что подсчитанная Росприроднадзором сумма (148 млрд рублей), оценивающая ущерб экологии, нанесённый техногенной аварией в Норильске, является рекордной.

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