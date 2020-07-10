Дальнереченск, Приморский край, , 03:56 — REGNUM В Дальнереченском районе Приморья сняли карантин по африканской чуме свиней (АЧС), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Несмотря на снятие карантина, в течение года из муниципалитета запрещено вывозить свиней и мясо без термообработки.

На сегодняшний день карантин по АЧС остаётся в Яковлевском районе, Чугуевском муниципальном округе и Лесозаводске.

Африканская чума свиней была зафиксирована в Приморье в июле 2019 года. Вирус циркулирует среди диких кабанов, он может быть занесён людьми на одежде, обуви, через мясо кабана. Для человека это заболевание опасности не представляет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО в Октябрьском районе выявлен очаг африканской чумы свиней.