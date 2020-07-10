Южно-Сахалинск, , 03:49 — REGNUM На Сахалине сотрудники правоохранительных органов задержали семейную пара, которая подозревается в убийстве пропавшей 6 июля восьмилетней девочки.

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Главного подозреваемого задержали ещё до обнаружения тела ребёнка. Как пишет ИА Sakh.com, стало известно, что ребёнок в день своего исчезновения сел в машину семейной пары.

Мужчина 1971 года рождения изнасиловал и убил девочку.

Оба задержаны и уже дали первые показания.

Как сообщало ИА REGNUM, тело восьмилетнего ребёнка нашли на Сахалине в лесу в Холмском районе. С 6 июля девочку активно искали сотрудники полиции, МЧС, волонтёры.