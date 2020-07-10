Южно-Сахалинск, 10 июля 2020, 03:41 — REGNUM На Сахалине пропавшую восьмилетнюю девочку нашли мёртвой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.
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Тело ребёнка с признаками насильственной смерти обнаружили в лесу Холмского района. Уже установлено, что смерть девочки произошла в день её исчезновения — 6 июля.
Следствием установлены лица, причастные к совершению преступления.
Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине восьмилетняя девочка ушла из дома 6 июля. В регионе была развёрнута масштабная поисковая операция. Найти ребёнка помогали сотрудники полиции, ГУ МЧС, волонтёры поисково-спасательного отряда «Сова», а также неравнодушные жители.