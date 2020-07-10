Рабат, , 03:03 — REGNUM У атлантического побережья Марокко при крушении рыболовного судна пропали десять моряков, спасатели ведут их поиск. Об этом 9 июля сообщает телеканал 2M.

Причины крушения небольшого рыболовного судна, которое в ночь на 8 июля вышло на промысел из порта города Агадир, остаются неизвестными. Сообщается только, что у побережья Сиди-Бульфадаиль к югу от Агадира, где предположительно находилось судно, утром 9 июля был сильный туман.

По информации телеканала, в указанном районе ведутся поиски пропавших моряков, в которых принимают участие Королевский морской флот, Координационный центр спасения на море и поисково-спасательные бригады, вышедшие в район предполагаемого крушения из марокканских портов Сиди-Ифни и Агадир.