Абуджа, , 02:49 — REGNUM Десять человек погибли в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком на юге Нигерии, сообщает пресс-служба нигерийской полиции.

Сообщается, что авария произошла на дороге в штате Байелса. В салоне автобуса находились 13 человек на момент столкновения. В результате ДТП автобус загорелся, восемь человек погибли при пожаре. Еще двое скончались позднее в больнице. Также три человека получили травмы различной степени тяжести.

По предварительной версии, причиной аварии стала плохая видимость и превышение скорости со стороны водителей и автобуса, и грузовика. Пока сотрудники правоохранительных органов выясняют все причины и обстоятельства ДТП.