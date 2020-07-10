Хабаровск, , 02:44 — REGNUM Уголовное дело в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала положит конец внутриэлитным конфликтам в регионе, уверена кандидат политических наук, заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья Коломейцева.

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«С момента прихода Сергея Фургала к руководству краем мы стали свидетелями многочисленных посадок в окружении как самого хабаровского губернатора, так и его политических оппонентов. В регионе шла непрерывная борьба за влияние, а также за утраченные позиции или за их сохранение. Определенно можно сказать, что задержание Фургала на какое-то время положит конец внутриэлитным конфликтам, имеющим место в регионе.

Очевидно, что компромат на Фургала был собран давно и, что называется, ждал своего часа. Обвинение достаточно серьёзное, дело будет рассматриваться в Москве, спуску ему не дадут.

Нельзя сказать, что в связи с проходившим в стране Всероссийским голосованием правоохранительная система страны не работала или работала неэффективно. В последние месяцы в стране было немало резонансных дел и задержаний. Дела в отношении политиков, видимо, были поставлены на паузу. По крайней мере, это определённо касается Фургала, поскольку его задержание до 1 июля вызвало бы широкий электоральный протест и отразилось на итогах голосования в крае», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 9 июля губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан по дороге на работу. В этот же день его этапировали в Москву, где предъявили обвинения. Фургала обвиняют в организации убийств и покушении на убийства. Свою вину он не признаёт.