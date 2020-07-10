Багдад, , 01:00 — REGNUM В Ираке за прошедшие сутки выявили 2170 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба иракского правительства.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 69 612. При этом большая часть зараженных приходится на столицу Ирака Багдад.

Правительство Ирака выразило беспокойство бурным ростом числа зараженных. В связи с этим комитет при иракском кабмине решил применить новую стратегию для предотвращения распространения коронавируса нового типа. В частности, иракский минздрав призвал к введению строгого комендантского часа на две недели в стране.