Ростов-на-Дону, , 22:02 — REGNUM Расследование уголовного дела в отношении бывшего главного архитектора Ростовской области Алексея Полянского прекращено «в связи с истечением сроков давности уголовного преследования», пишет «Коммерсант».

ИА REGNUM ранее сообщало, что Полянский был задержан в феврале 2019 года по подозрению в превышении должностных полномочий. Также были задержаны главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин, которому впоследствии вынесен оправдательный приговор, и главный архитектор Мартыновского района Александр Корчига, которому был назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.

Под стражей Полянский пробыл чуть менее года, затем был переведён под домашний арест.

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