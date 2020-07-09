Лондон, , 21:39 — REGNUM В Великобритании полицейский спецназ арестовал четверых человек в Лондоне и в графстве Лестершир по подозрению в подготовке терактов. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает пресс-служба британской полиции.

Сообщается, что в совместной операции участвовали сотрудники контртеррористических подразделений Скотленд-Ярда и полиции региона Восточный Мидленд.

В Лондоне спецоперация проходила на востоке города. По одному адресу были задержаны трое мужчин — 27-ми, 31-го и 17-ти лет. В графстве Лестершир был арестован 32-летний мужчина.

Все четверо арестованы по подозрению в планировании, подготовке террористических актов и подстрекательстве к их совершению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последний теракт в Великобритании был совершен 21 июня. Гражданин Ливии, пытавшийся получить убежище в Соединенном королевстве, зарезал трех человек в городе Рединг.