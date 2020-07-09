Ростов-на-Дону, , 21:11 — REGNUM В Ростове-на-Дону вынесен приговор местному жителю, обвиняемому в подделке спецпропусков и попытке сбыта документов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре 9 июля.

Как следует из материалов уголовного дела, горожанин в апреле 2020 года приобрёл у неустановленного лица шесть бланков разрешений на передвижение по областному центру в период самоизоляции. Затем он их подделал и попытался продать, но был задержан правоохранителями. Стоимость каждого документа ростовчанин оценил в 2 тыс. рублей.

Суд признал горожанина виновным по ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка официального документа» и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК «Покушение на мошенничество» и назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

ИА REGNUM напоминает, что ранее горожанин, задержанный по подозрению в подделке и сбыте спецпропусков, был признан виновным по ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка официального документа, представляющего права, в целях его использования и сбыт такого документа». Мужчине назначили штраф в размере 30 тыс. рублей.

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