Сеул, , 20:06 — REGNUM Пропавший без вести мэр столицы Республики Корея — города Сеула — Пак Вон Сун найден мертвым. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на полицию.

Сперва стало известно, что мэр Сеула не вышел на работу из-за плохого самочувствия. Затем городская администрация одну из встреч мэра, сославшись на «неизбежные обстоятельства».

Вскоре дочь мэра сообщила в полицию об исчезновении отца. Она рассказала, что Пак Вон Сун покинул дом, оставив записку, похожую на завещание. Его мобильный телефон оказался выключенным.

Полиция начала поиски.

Тело мэра было обнаружили у горы Бугак на севере города.

Рассматривается версия о самоубийстве.