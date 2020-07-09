Мурманск, , 19:57 — REGNUM Полиция Мурманска проверяет информациию об угрозе взрыва жилого дома.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Мурманской области, сигнал об угрозе взрыва поступил на номер 112 от жительницы дома №32 по улице Орликова. К месту были стянуты все спецслужбы города. Взрывное устройство пока не обнаружено.

Полицейские отметили, что женщина, сообщившая об угрозе взрыва, находится нестабильном состоянии. Стражи порядка предполагают, что мурманчанка находится под действием алкоголя.