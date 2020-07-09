Анкара, , 19:36 — REGNUM Количество пострадавших от взрыва на фабрике фейерверков в Турции возросло до 12, сообщает 9 июля информагентство Anadolu со ссылкой на главу турецкого МВД Сулеймана Сойлу.

Напомним, 3 июля в Турции недалеко от города Хендек произошел взрыв на фабрике фейерверков, в результате которого погибло четыре человека и еще 114 пострадали.

Теперь к этим жертвам и пострадавшим прибавилось еще 12 человек, получивших ранения при взрыве грузовика, перевозившего невзорвавшиеся фейерверки с территории фабрики.

По словам Сойлу, 11 военных и водитель грузовика были ранены взрывом, произошедшим, когда фейерверки разгружали из грузовика.

Напомним, причина взрыва на фабрике до сих пор не установлена, эксперты не нашли признаков поджога или саботажа.

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