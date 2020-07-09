Сургут, Югра, , 18:47 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) в реку Сайма попали около 200 литров отработанного мазута. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

Надзорное ведомство организовало проверку по факту загрязнения реки Сайма нефтепродуктами.

Проверка нацелена на установление лиц, причастных к загрязнению Саймы, привлечение их к ответственности, в том числе по возмещению причинённого вреда, сообщают в надзорном ведомстве.

Исполняющий обязанности начальника управления по природопользованию и экологии администрации Сургута Вячеслав Адушкин 9 июля на брифинге сообщил, что площадь загрязнения реки незначительная. Нефтяную плёнку на поверхности реки откачают и вывезут на место утилизации.

Как заявил «Новостям Югры» начальник управления ГО и ЧС администрации Сургута Вадим Пухтеев, нефтепродукты в Сайме оказались по причине прорыва коллектора на Университетской улице. Там уже работают спасатели. Площадь нефтеразлива приблизительно составляет до 300 кв. м.

«Нефтеразлив произошёл из ливневого коллектора. Возможно, эта авария — последствия большой дождевой волны внутри коллектора из-за продолжительных дождей», — считает Вадим Пухтеев.