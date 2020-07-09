Екатеринбург, , 18:40 — REGNUM В Свердловской области с начала сезона погибли 14 человек. Из них пятеро детей, сообщает региональное управление МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в озере Балтым утонул девятилетний мальчик. Кроме того, в Артинском районе пропал подросток, который уехал купаться и не вернулся. Его объявили в розыск.

В МЧС констатируют: сухая и жаркая погода вынуждает граждан располагаться вблизи от водоёмов в поисках прохлады и свежести. В этот период спасатели усилили работу в местах несанкционированного отдыха населения, где чаще всего и происходят трагедии на воде. Людям напоминают об опасности купания в неразрешённых местах.

Также в ведомстве предупреждают, что граждан, пренебрегающих знаком «Купание запрещено», могут оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей. «Но главное все же не штраф, а жизнь человека», — подчёркивают спасатели. И призывают граждан беречь себя и своих детей и не купаться в неприспособленных для этого местах.

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