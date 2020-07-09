Кемерово, , 18:21 — REGNUM В Кемеровской области, по прогнозам синоптиков, 10 июля местами ожидаются сильные ливни, грозы, град. В региональном управлении МЧС кузбассоцам ремендовали при ухудшении погоды соблюдать необходимые меры предосторожности.

«Во время грозы, по возможности, не пережидайте непогоду на улице, — отметили в ведомстве. — Позаботьтесь о безопасности детей, маломобильных и пожилых граждан. Убедитесь, что во время непогоды они находятся в безопасном месте» .

Также сотрудники МЧС просят жителей региона не пренебрегать предупреждениями о прогнозируемых метеоявлениях.