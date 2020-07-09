Ростов-на-Дону, 9 июля 2020, 18:04 — REGNUM В Ростове-на-Дону десятилетний ребёнок получил травмы в результате ДТП 9 июля. Об этом ИА REGNUM сообщили В региональном управлении ГИБДД.
По предварительной информации, авария произошла в 14:45 мск на улице Советской. Водитель пассажирского автобуса, обслуживающего городской маршрут №67, сбил несовершеннолетнего пешехода. По некоторым данным, десятилетний мальчик перебегал дорогу в неустановленном месте.
В результате ДТП ребёнок получил травмы и был доставлен в больницу. По факту аварии проводится проверка.