Красногорск, , 17:35 — REGNUM Только что в подмосковной Рузе произошло ДТП с участием грузового автомобиля, передаёт 9 июля корреспондент ИА REGNUM.

ДТП в Рузе Дарья Антонова © ИА REGNUM

«У водителя грузового автомобиля «КрАЗ» отказали тормоза, и он выехал на тротуар, а после врезался в забор. Автомобиль перевернулся», — рассказал журналист с места событий.

Происшествие случилось несколько минут назад на улице Красная. Водитель жив, состояние его здоровья уточняется. На тротуаре, по счастливому стечению обстоятельств, в момент ЧП не было пешеходов.